«Έλουσαν» τον τερματοφύλακα της Μπόκα (vid)

Στο ματς με την Εστουδιάντες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Ρόσι έκανε ένα... ωραιότατο μπάνιο πριν από μια εκτέλεση φάουλ, αφού άνοιξαν τα μπεκ του αυτόματου ποτίσματος του αγωνιστικού χώρου κοντά στην εστία του...

ΑΕΚ - Κέρκυρα και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν ο Αραούχο σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα! (21+). *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Μέχρι να κλείσουν ή να τα κλείσει ο υπεύθυνος από το λάθος πρόγραμμα που είχε βάλει, εννοείται ότι δεν εξελισσόταν το ματς...

When does a goalkeeper NOT need a shower?! While defending a free kick! pic.twitter.com/y1vLAgHIWB

— Goal (@goal) December 11, 2017