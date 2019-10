Στην League C, που θα αποτελείται από 16 Εθνικές, θα συνεχίσει να αγωνίζεται η Ελλάδα στο Nations League 2020-21, το οποίο θα διεξαχθεί Σεπτέμβριο - Νοέμβριο του 2021. Οι Εθνικές της League C θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους ισάριθμων ομάδων σε κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 3 Μαρτίου 2020 και οι επικεφαλής των βαθμολογιών θα προβιβαστούν στην League B. Με βάση το νέο σύστημα της διοργάνωσης, από την League C θα υποβιβαστούν δύο ομάδες στην League D μέσω αγώνων play-off στους οποίους θα συμμετάσχουν οι τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία θέση των ομίλων.

Οι Εθνικές της League C είναι οι εξής: Ελλάδα, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Λευκορωσία, Κύπρος, Εσθονία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν & Μολδαβία. Αναλυτικά to νέο Nations League για τις League A, B και D, όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στην Λιουμπλιάνα:

League Α

Θα αποτελείται από 16 Εθνικές, που θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ ισάριθμων ομάδων. Οι νικητές των ομίλων θα αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στους τελικούς της διοργάνωσης, οι οποίοι θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2021 σε μία από τις χώρες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τελευταία θέση των ομίλων, θα υποβιβαστούν στην League B.

League B

Θα αποτελείται από 16 Εθνικές, που θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους. Οι νικητές τους θα προβιβαστούν στην League A και οι ομάδες που θα καταλάβουν την τέταρτη θέση θα υποβιβαστούν στην League C.

League D

Θα αποτελείται από 7 Εθνικές, οι οποίες θα χωριστούν σε ένα γκρουπ των 4 και ένα των 3 ομάδων.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Nations League

1η αγωνιστική: 3–5 Σεπτεμβρίου 2020

2η αγωνιστική: 6–8 Σεπτεμβρίου 2020

3η αγωνιστική: 8–10 Οκτωβρίου 2020

4η αγωνιστική: 11–13 Οκτωβρίου 2020

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2020

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2020

Τελικά: 2–6 Ιουνίου 2021