Από τη μια, ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ, κατέκτησε τον έναν από τους έξι τίτλους που διεκδίκησε τη φετινή σεζόν.

Από την άλλη, ο Πορτογάλος εξτρέμ... έχασε μονάχα έναν από τους έξι τίτλους που διεκδίκησε με τη Σίτι και την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Στο φινάλε του μεγάλου τελικού του πρώτου Nations League της ιστορίας και με τους Πορτογάλους να έχουν θριαμβεύσει εξασφαλίζοντας μια θέση στο Euro 2020, οι Φαν Ντάικ και Μπερνάρντο Σίλβα έδειξαν πως όσα τους χωρίζουν, μένουν μονάχα στο χρονικό διάστημα που κρατάει η κάθε ποδοσφαιρική αναμέτρηση...

They battled it out for the entirety of the 2018/19 season and it continued into the UEFA Nations League final!

