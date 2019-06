Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε το πούλμαν της Πορτογαλίας για να βγάλει φωτογραφία με πιτσιρίκο (vid)

Οι Πορτογάλοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το τρόπαιο του πρώτου Nations League απέναντι στους Ολλανδούς απόψε το βράδυ και ο CR7, προτού επικεντρωθεί απόλυτα στο στόχο της νίκης, δεν μπορούσε να χαλάσει χατήρι σε έναν μικρό θαυμαστή του.

Ο πιτσιρικάς κρατούσε ένα πανό με το οποίο ζητούσε ένα αυτόγραφο από τον αστέρα της Γιουβέντους κι εκείνος έδωσε εντολή να σταματήσει το πούλμαν της εθνικής ομάδας, επιτρέποντας στον μικρό να τον δει από κοντά και να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία.

Cristiano Ronaldo told the Portuguese bus driver to stop the so he could take a photo with a little kid who was holding a sign saying he wants CR7's signature.

CR7 brought him onto the bus, took pictures and gave him a signed shirt. pic.twitter.com/VWhSAFSC16

