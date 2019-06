Ντε Γιόνγκ: Επιβλητικός και σχεδόν αλάνθαστος κόντρα στην Αγγλία! (pic & vid)

Ο νεαρός χαφ που από το φετινό καλοκαίρι θ' αγωνίζεται στη Μπαρτσελόνα, βρέθηκε στην 11άδα των «οράνιε» μαζί με τον κολλητό του – και σκόρερ του πρώτου γκολ στη νίκη της ομάδας του Κούμαν – Ματάις Ντε Λιχτ.

Η παρουσία του, αρκεί να είναι γεμάτη ουσία κι όχι απαραίτητα λαμπερή κι αυτό το πετυχαίνει και με το παραπάνω ο Ντε Γιόνγκ. Απέναντι στους Άγγλους, έκανε 100 μεταβιβάσεις της μπάλας προς τους συμπαίκτες του ελέγχοντας συνεχώς το χώρο και προσφέροντας ασφάλεια όταν είχε τη μπάλα στα πόδια.

Το ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων, έφτασε στο 96%! Οι περισσότερες εξ αυτών ήταν προς την άμυνά του προκειμένου να ηρεμεί το παιχνίδι και να ξεκινούν από την αρχή οι προσπάθειες των Ολλανδών κόντρα στα «τρία λιοντάρια», ενώ, όταν πετούσε τη μπάλα μπροστά, οι Μπάμπελ και Ντε Ρουν ήταν εκείνοι που πήραν περισσότερες φορές τη μπάλα από τα πόδια του νυν χαφ της Μπαρτσελόνα.

Frenkie de Jong vs. England

"At the moment, Frenkie de Jong is the best midfielder in the world." - Andrea Pirlo pic.twitter.com/we0QqRwsdf

