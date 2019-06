Οι άλλοι έχουν όρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο όχι! (pic & vids)

Έπειτα από την πρώτη του χρονιά στην Ιταλία, σε ένα νέο πρωτάθλημα, με τις ευθύνες να βαραίνουν τους ώμους του αφού ήξερε ότι μετακόμισε στο Τορίνο για να οδηγήσει τη Γιουβέντους στις επιτυχίες, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει ακάθεκτος.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των «μπιανκονέρι», κατέκτησε τον τίτλο της Serie A, τον 8ο συνεχόμενο για τον σύλλογο, πανηγύρισε και το Super Cup Ιταλίας, πήρε και μια πρόκριση μόνος του από τους «16» του Champions League με χατ-τρικ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η αγωνιστική περίοδος έβαλε ένα μεγάλο θετικό πρόσημο στο πλάι, σε προσωπικό επίπεδο για τον Κριστιάνο. Αυτό, με τη βοήθεια που έλαβε και δεν την αρνείται, για την ειδική διαχείριση που είχε από τον Αλέγκρι και τον Ανιέλι με στιγμές και περιόδους που αποφάσιζαν να του δώσουν ανάμεσα.

Από το βράδυ της Τετάρτης έδειξε πως οι μπαταρίες του είναι ανεξάντλητες. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Είναι σκληρή δουλειά, αφοσίωση, μια ζωή που περιτριγυρίζεται από στυγνό επαγγελματισμό και προσοχή σε κάθε πτυχή της αθλητικής του φυσιογνωμίας.

Ο CR7 πέτυχε ακόμα ένα χατ-τρικ, το οποίο ήρθε με εντυπωσιακά γκολ κόντρα στους Ελβετούς στον πρώτο ημιτελικό του Nations League επί πορτογαλικού εδάφους. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, δεξί σουτ στην κίνηση κι άλλο ένα έπειτα από ντρίμπλες με τις οποίες ελίχθηκε και βρήκε χώρο για να «εξοντώσει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Και μάλιστα, όταν όλα έδειχναν ότι το ματς θα διαρκούσε λίγο περισσότερο μέχρι ν' αναδειχθεί η ομάδα που θα έφτανε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στη νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA, ο Κριστιάνο το «καθάρισε» σε δυο λεπτά. Γκολ στο 88' και το 90' και... φουλ για ακόμα ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έπειτα από τον θρίαμβο του 2016 στο Euro που διεξήχθη στη Γαλλία.

Το χατ-τρικ της Τετάρτης, ήταν το 53ο της καριέρας του, σε σύνολο συλλόγων (46) και αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του (7), ενώ, ο λογαριασμός του στο σκοράρισμα έφτασε στα 689 τέρματα και συνεχίζει την... ανηφόρα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, παραμένει ο 2ος στη λίστα στο κομμάτι των γκολ, έχοντας βρει μέχρι στιγμής 88 φορές το δρόμο για τα δίχτυα σε 157 αναμετρήσεις. Ο Ιρανός Αλί Νταέι είναι ο κορυφαίος, με 109 γκολ.

⚡️ Skill of the Day goes to hat-trick hero Cristiano Ronaldo for this outrageous no-look through ball! #NationsLeague | @HisenseSports pic.twitter.com/aTsHECpxos

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 5, 2019