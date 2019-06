Ο Κριστιάνο... κατέστρεψε τον Μπαμπού με αλλεπάλληλες ντρίμπλες (vid)

Ο φουλ μπακ των Ελβετών βρέθηκε στην... δυσάρεστη θέση να πετύχει τον CR7 σε κέφια και από το βράδυ της Τετάρτης έχει γίνει viral το βίντεο με τις ντρίμπλες του Πορτογάλου σούπερ σταρ πάνω στον... άτυχο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποδοσφαιριστή της Γιούνγκ Μπόις.

Οι δυο προσποιήσεις που του έκανε ο Κριστιάνο, αρχικά... ξαπλώνοντάς τον στο έδαφος κι έπειτα αποφεύγοντάς τον σαν σταματημένο με «ποδιά», θα... τραυμάτισαν ψυχικά τον Μπαμπού.

Ronaldo still destroying careers at 34 years old pic.twitter.com/O6m4ltTJgO

— Footy Humour (@FootyHumour) 5 Ιουνίου 2019