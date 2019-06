Ο Κριστιάνο έβγαλε τον Φέλιξ «φάτσα» με το τέρμα με no-look πάσα! (vid)

Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας έδωσε... έτοιμο γκολ στον νεαρό, Φέλιξ, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ωστόσο, λίγο το άγχος και λίγο η πίεση από τον αντίπαλο στην πλάτη του, τον έκαναν να μην υπολογίσει σωστά τη μπαλιά και να κάνει κάκιστο τελείωμα.

Η μαγεία στη φάση αυτή, όμως, είναι η πάσα no-look από τον CR7 που έβγαλε στον κενό χώρο τον Φέλιξ έχοντας απλά αντιληφθεί την ευκαιρία της στιγμής και στρέφοντας το βλέμμα του σε άλλη κατεύθυνση, κάνοντας την... παραλίγο ασίστ στα τυφλά!

⚡️ Skill of the Day goes to hat-trick hero Cristiano Ronaldo for this outrageous no-look through ball! #NationsLeague | @HisenseSports pic.twitter.com/aTsHECpxos

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 5, 2019