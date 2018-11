Οι Ισραηλινοί διεθνείς έδωσαν τις ζακέτες τους στα παιδιά που τους συνόδευσαν στο γήπεδο! (vid)

Μια από τις όμορφες σκηνές της βραδιάς της Τρίτης εκτυλίχθηκε στο Hampden Park, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Σκωτίας με το Ισραήλ (3-2 οι Σκωτσέζοι, άνοδος στη Β' κατηγορία του Nations League και εξασφάλιση θέσης στα play-off του Euro 2020).

Οι φιλοξενούμενοι, βλέποντας πως τα παιδιά που τους συνόδευσαν στον αγωνιστικό χώρο κρύωναν στην παράταξη για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, έβγαλαν τις ζακέτες τους και τις έδωσαν αμέσως!

Look at the ethnic and religious mix of the #Israel football team that played against Scotland last night.

But I thought it was an apartheid nation.

Anyone care to explain?

pic.twitter.com/baN1URmqtl

— Politics Bloke (@PoliticsBloke) November 21, 2018