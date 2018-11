Κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο και οι παίκτες της Ολλανδίας το χάρισαν απλόχερα... (vid)

Όλα τα παιδιά είναι ίδια, αξίζουν τα ίδια πράγματα και πάνω απ' όλα, αξίζουν να είναι χαμογελαστά.

Ανεξάρτητα από ιδιαιτερότητες και δίχως να θεωρούν πως βρίσκονται στο περιθώριο, τα παιδιά μπορούν να δώσουν ελπίδα και αυτό θέλησε να τονίσει η UEFA γιορτάζοντας την παγκόσμια μέρα του παιδιού.

Στο ματς των Ολλανδών κόντρα στη Γερμανία, οι μικροί φίλαθλοι που συνόδευσαν τους «οράνιε» στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πιτσιρίκια με ιδιαιτερότητες, ωστόσο, το χαμόγελο, είναι σε όλους και για όλους!

Everyone has a place in football

Happy #ChildrensDay #EqualGame @KNVB #NationsLeague pic.twitter.com/8xFvAi0RcB

— UEFA (@UEFA) November 20, 2018