Ο Πίκφορντ πήγε σε live μπάντας και... έκανε τον κόσμο να τραγουδά για τον Σάουθγκεϊτ! (vid)

Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Fruit Blox» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Ο Άγγλος τερματοφύλακας θέλησε ν' ακούσει από κοντά τους The Courteeners, μια μέρα μετά την πρόκριση των «τριών λιονταριών» στα τελικά του Nations League με το 2-1 επί της Κροατίας στο «Γουέμπλεϊ» και η παρουσία του στο live δεν πέρασε απαρατήρητη.

Για λίγα δευτερόλεπτα έγινε... εξέδρα το μαγαζί, με τον κόσμο να τραγουδά τόσο για τον Πίκφορντ, όσο και για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και τον πορτιέρε της Έβερτον να συμμετέχει στα συνθήματα!

Δείτε το βίντεο:

If you want to see a video of Jordan Pickford in Nottingham at courteeners singing the Gareth Southgate chant here you go pic.twitter.com/QeyXfBtLm4

— Reilly (@ReillyPhoenix) November 20, 2018