Ο Φαν Ντάικ παρηγόρησε τον διαιτητή που λίγο πριν είχε χάσει τη μητέρα του... (vid)

Ο στόπερ των «οράνιε», ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στην αναμέτρηση με τα «πάντσερ» και οδήγησε την ομάδα του Κούμαν στην τελική φάση του τουρνουά, το καλοκαίρι του 2019 στην Πορτογαλία, ανέφερε για τη στιγμή:

«Κατέρρευσε και δάκρυσε γιατί είχε χάσει τη μητέρα του λίγο νωρίτερα... Του ευχήθηκα να είναι δυνατός και του είπα πως είχε κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Ξέρω ότι είναι μηδαμινό αυτό που έκανα, αλλά ελπίζω να τον βοήθησα έστω και λίγο...» ανέφερε ο Φαν Ντάικ...

Virgil van Dijk on consoling referee Ovidiu Hategan after the game: “He broke down, stood with tears in his eyes because he had just lost his mother. I wished him strength & said he had refereed well. It's a small thing, but maybe it helps him." pic.twitter.com/Q9hPV9mT3C

