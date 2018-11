Η Αγγλία έμαθε να ορθώνει ανάστημα! (pics & vid)

Πλέον, δεν είναι η ομάδα από την οποία περιμένουν όλοι ν' αποτύχει. Μπορεί αρκετοί ακόμα να έχουν τις αμφιβολίες τους και να μη βλέπουν ονόματα όπως του Τζέραρντ, του Λάμπαρντ, του Ρούνεϊ, του Φέρντιναντ και άλλων αστέρων (που δεν έκαναν απολύτως τίποτα) του παρελθόντος στο ρόστερ, ωστόσο, η φουρνιά που έχει στα χέρια του ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κι όχι μόνο να σταθεί αντάξια των προσδοκιών, αλλά να ορθώσει και το ανάστημά της στα δύσκολα και να μοχθήσει στο γήπεδο. Όπως ακριβώς το έκανε και το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στην Κροατία.

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κοίταξε κατάματα τη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία της είχε στερήσει το όνειρο της διεκδίκησης του πολυτιμότερου τροπαίου σε αυτό το επίπεδο, στα μέσα του Ιούλη και επιβλήθηκε με ανατροπή, πληρώνοντας τους ποδοσφαιριστές του Ζλάτκο Ντάλιτς με το ίδιο νόμισμα.

Τα «τρία λιοντάρια» αποδείχθηκαν... πραγματικά λιοντάρια απέναντι στην Κροατία στο «Γουέμπλεϊ» σε ένα ματς του οποίου κάθε αποτέλεσμα μπορούσε να παρουσιάσει και διαφορετική έκβαση για την πρόκριση στα τελικά του Nations League το επόμενο καλοκαίρι στην Πορτογαλία, αλλά και στο θέμα του υποβιβασμού στη B' League του νεοσύστατου θεσμού της UEFA. Ακόμα κι όταν ο Κράμαριτς έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους στο «Γουέμπλεϊ», έδειξε να μην επηρεάζει την αυτοπεποίθηση και το πείσμα των παικτών του Σάουθγκεϊτ. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστια πρόοδος για την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Μια αντίδραση που ξεκίνησε από τη νοοτροπία που επέδειξαν οι Άγγλοι από το πρώτο παιχνίδι του ομίλου στο Μουντιάλ της Ρωσίας κόντρα στην Τυνησία, όταν όλα έδειχναν να στραβώνουν αλλά ήρθε ο Κέιν με γκολ στο φινάλε να σώσει την κατάσταση. Όταν, τότε, η πλειοψηφία του κόσμου άρχισε να κάνει λόγο για... επανάληψη του έργου και για ένα σύνολο που θα μπλόκαρε στις πρώτες δυσκολίες, άσχετα αν ο αντίπαλος λέγεται Τυνησία, Παναμάς ή Βέλγιο, η Αγγλία έκανε το κάτι διαφορετικό. Αυτό για το οποίο είναι πλέον προγραμματισμένη και δεν ήταν απλή τύχη ή σύμπτωση ό,τι έχει ακολουθήσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού.

Οι εμφανίσεις των «τριών λιονταριών» στο Nations League απέναντι στην Ισπανία και την Κροατία δεν ήταν καθόλου τυχαίες. Από την ήττα – μάθημα στο Λονδίνο από τους Ίβηρες στο πρώτο ματς του ομίλου σε αυτό το νέο τουρνουά της UEFA, στην αντοχή που επέδειξε η ομάδα του Σάουθγκεϊτ στη Ριέκα, την τεράστια νίκη στη Σεβίλλη επί των «φούριας ρόχας» με το καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο που έφερε τρία γκολ και τη νίκη – πρόκριση με ανατροπή στο τελευταίο κομμάτι του εντός έδρας αγώνα με την Κροατία. Η συμπεριφορά της Αγγλίας είναι τέτοια την οποία δεν έχει συνηθίσει ούτε ο ίδιος ο κόσμος της.

Οι ιαχές των οπαδών στο «Γουέμπλεϊ» τις στιγμές που οι διεθνείς χρειάζονταν τα γκολ μετά το 1-0 των Κροατών κόντρα στη ροή του ματς, φανερώνει και την αλλαγή αντιμετώπισης πλέον από πλευράς αγγλικού κοινού προς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας τους.

Αυτή η εθνική ομάδα πείθει και ακόμα πιο πολύ πείθει και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο πρωτεργάτης της μεγάλης πορείας μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και δίχως να το περιμένει κανείς. Ο άνθρωπος που έχει βάλει την υπογραφή του στη νέα εποχή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, του σθένους, του πάθους και της δύναμης που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές με το εθνόσημο στο στήθος. Ο άνθρωπος που είχε προετοιμάσει κατάλληλα την 11άδα του για την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Κροάτες.

Που συνέχισε να εμπιστεύεται τον Στέρλινγκ παρά την έλλειψη αποτελεσματικότητας, που άφησε τον Χάρι Κέιν στο γήπεδο για τις... εκλάμψεις του που μπορούν ν' αλλάξουν την ιστορία ενός αγώνα (όπως κι έγινε), που ήξερε ότι έπρεπε να βγάλει τους Μπάρκλεϊ και Ντελφ και να παίξει με τους αρκετά πιο επιθετικογενείς Ντέλε Άλι και Λίνγκαρντ, ενώ έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Τζέιντον Σάντσο που μπορούσε με τη φρεσκάδα του και την ψυχραιμία του – παρά το νεαρό της ηλικίας του – να κρατήσει τη μπάλα και να δημιουργήσει κινδύνους για την εστία του Κάλινιτς. Βέβαια, η μπάλα δεν πήγε πολύ από τη δεξιά πλευρά των Άγγλων στον νεαρό εξτρέμ που... βγάζει μάτια με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ τη φετινή σεζόν, αλλά είναι πολύ μικρό το κακό αυτή τη στιγμή που εξασφαλίστηκε η πρόκριση για τον Ιούνιο του 2019 στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Αυτή η εθνική Αγγλίας έχει μια τεράστια ευκαιρία να πάρει έναν τίτλο και να ξεκινήσει μια πολύ διαφορετική πορεία από αυτή που έχει ακολουθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας εδώ και πολλά χρόνια. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 και το Euro του 1996 είχαν να φτάσουν οι Άγγλοι μια ανάσα από τον τελικό σε μεγάλη διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών και φέτος ήρθε αυτή η στιγμή, ωστόσο, ο αποκλεισμός από τους Κροάτες στο Μουντιάλ της Ρωσίας, προκάλεσε μόνο χειροκρότημα και αποθέωση για την τόλμη του Σάουθγκεϊτ και των παικτών του, από τους οποίους ελάχιστοι περίμεναν κάτι και ουδείς είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο όπως αυτό που αντίκρισε όλος ο κόσμος στα γήπεδα της Ρωσίας.

Και ήρθε η στιγμή που το νέο παιχνίδι με την Κροατία, τέσσερις μήνες και κάτι μετά από την τελευταία τους συνάντηση, να κρίνει την ομάδα που θα υποβιβαζόταν στη B' League του Nations League και εκείνη που θα μπορούσε να φτάσει στην τετράδα του τουρνουά, το καλοκαίρι του 2019. Και ήρθε και ο Κράμαριτς ν' ανοίξει το σκορ στο «Γουέμπλεϊ» και να πανηγυρίσουν έξαλλα οι Κροάτες γιατί... νευρίαζαν και μόνο στην ιδέα πως «it will come home», όπως ανέφερε το σύνθημα των Άγγλων από το Μουντιάλ. Και παρ' όλα αυτά, τα «τρία λιοντάρια» έδειξαν γιατί όλα είναι πλέον διαφορετικά. Γιατί ακόμα κάτι είχε να πει το παιχνίδι. Γιατί αντιλαμβανόταν κανείς πως οι Άγγλοι θα το πάλευαν μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν θα κάθονταν να συμβιβαστούν με ένα ψυχολογικό μπλακ-άουτ ρίχνοντας το φταίξιμο σε ανετοιμότητα, σε έλλειψη εμπειρίας, σε μαθήματα που πρέπει να πάρει ακόμα μέχρι να φτάσει εκεί που πρέπει.

Η Αγγλία σήκωσε κεφάλι ξανά, έπαιξε, έτρεξε, είχε τον Κέιν με δύο καθοριστικές επαφές να παίξει ρόλο και στα δυο γκολ παρά τη μέτρια μέρα στην οποία βρέθηκε και πολύ περισσότερο, τόλμησε. Ανοίχτηκε, έψαξε γκολ, άφησε χώρους οι οποίοι φυσικά θα μπορούσαν να τιμωρηθούν από τους Κροάτες που έβγαλαν ακόμα μια – δυο αντεπιθέσεις δίχως να τελειώσουν σωστά τις φάσεις, όμως αυτό το «run and gun», η νοοτροπία για το «όλα ή τίποτα» είναι πέρα ως πέρα τιμητική γι' αυτή τη φουρνιά των «λιονταριών» που ξέρει ότι έχει ακόμα πολλά κρατημένα να βγάλει στο χορτάρι...

