Άνοιξαν... βεντέτα στο Ουαλία – Δανία οι Αμπάντου και Ντόλμπεργκ! (vid)

Ο νεαρός χαφ της Τσέλσι που έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη του Ράιαν Γκιγκς στους «δράκους» εκτοπίστηκε από τον Δανό άσο και λίγο έλειψε να... βρεθεί στην εξέδρα, αφού σωριάστηκε κοντά στις διαφημιστικές πινακίδες, σε μια κόντρα που ήταν και αχρείαστη για το σημείο στο οποίο έγινε...

Ο Αμπάντου σηκώθηκε, συνέχισε το παιχνίδι, το κράτησε... μανιάτικο και πήρε το αίμα του πίσω με τρόπο που φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν ξεκάθαρη απάντηση στο χτύπημα που είχε δεχθεί.

«Ο τύπος τον πέταξε στην κερκίδα... Οφείλεις ν' αντιδράσεις, να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να δείξεις ότι δεν τα επιτρέπεις αυτά...» είπε ο Άσλεϊ Γουίλιαμς, υψώνοντας ασπίδα στην κίνηση του συμπαίκτη του στην εθνική Ουαλίας, όσο αντιαθλητική κι αν ήταν...

Ethan Ampadu lives by the mantra of "Give and ye shall revive." #CYMDEN #WALDEN pic.twitter.com/mo4wDlWwVx

— Jayfuz; like Rufus, but Jay. ~ (@Jayfuz) November 17, 2018