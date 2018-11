Ο Μίτροβιτς στο πιο αποτυχημένο πέναλτι α λα Πανένκα (vid)

Ο Μίτροβιτς μπορεί να σκόραρε γκολάρα στον αγώνα για το Nations League με το Μαυροβούνιο, ωστόσο αργότερα ανέλαβε να εκτελέσει και ένα... πέναλτι-φάντασμα αφού ο διαιτητής ανακάλυψη παράβαση σε κλωτσιά στον αέρα! Ο Μίτροβιτς πήγε, λοιπόν, για εκτέλεση α λα Πανένκα, αλλά έκανε ό,τι πιο αποτυχημένο έχει συμβεί, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο.

I've waited for so long to see someone try a panenka and fail miserably. Thank you, Mitrovic pic.twitter.com/xOSGoWruHe

— Jonathan Soveta (@eighteenyards) 17 Νοεμβρίου 2018