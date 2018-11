Εντυπωσιακό: Οι οπαδοί «φώτισαν» το Σαν Σίρο! (vid)

Η Ιταλία υποδέχθηκε την Πορτογαλία για το Nations League και οι οπαδοί των φιλοξενούμενων φώτισαν τις οθόνες των κινητών τους τηλεφώνων λίγο πριν τη σέντρα. Εκείνοι των γηπεδούχων τους ακολούθησαν και το αποτέλεσμα στο Σαν Σίρο ήταν άκρως εντυπωσιακό!

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για το Nations League παίζουν στο νέο Pamestoixima.gr με ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις.

OH MY GOD!

And this is even cooler from San Siro!

The Azzurri tifosi responding massively to the few Portuguese who turned on their smartphone lights,

San Siro got fantastically enlightened! pic.twitter.com/sp8wlC4Hmw

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 17, 2018