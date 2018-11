Ο Ντεπάι σκότωσε τη Γαλλία αλά Πανένκα (vid)

Το ματς ήταν στο 95' και ενώ η Γαλλία κυνηγούσε την ισοφάριση στην Ολλανδία, ο Μέμφις Ντεπάι στήθηκε στην άσπρη βούλα. Και σκότωσε τους παγκόσμιους πρωταθλητές (2-0) με εκτέλεση αλά Πανένκα, σημαδεύοντας με στιλ την πρώτη ήττα τους έπειτα από 15 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Memphis Depay with the #Panenka!

Very confident penalty in the final minute of the game, sealing the #Netherlands dominant 2-0 win over #WorldCup champions #France!#NEDFRA #NationsLeague #Oranje pic.twitter.com/h0W9Pbky9w

— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) November 16, 2018