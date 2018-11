Ο Φαν Ντάικ φτάνει για κεφαλιά εκεί που άλλοι... ίσα που ακουμπούν! (vid)

Ο διεθνής αμυντικός που έχει βελτιώσει τρομερά τις αμυντικές επιδόσεις των «κόκκινων», πήρε φόρα κι έκανε άλμα για να πετύχει μια κρεμασμένη μπάλα με κεφαλιά, τη στιγμή που οι υπόλοιποι «οράνιε» απλά καταφέρνουν να την αγγίξουν με το χέρι στην ανάταση, όπως για παράδειγμα έκανε ο Βαϊνάλντουμ...

Virgil van Dijk could win a header against the Statue of Liberty!

Poor Gigi Wijnaldum at the end can barely reach with his hand...

(Insta: ryanbabel) pic.twitter.com/pdnbo0Btev

— The Sportsman (@TheSportsman) November 15, 2018