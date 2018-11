Τα «πάντσερ» βρέθηκαν σε προγραμματισμένη επίσκεψη σε ακαδημία με πιτσιρικάδες προκειμένου να κάνουν ακόμα πιο όμορφο το βράδυ των μικρών που σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν ότι θα καταλήξουν να παίζουν μπάλα με τον Τόμας Μίλερ και τους υπόλοιπους Γερμανούς διεθνείς...

Δείτε το βίντεο:

How would you react if a bunch of Germany players turned up at your training session? #DieMannschaft pic.twitter.com/viZWYQXmKL

— Germany (@DFB_Team_EN) November 14, 2018