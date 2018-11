Ρούνεϊ: «Δεν επιστρέφω, θα κλείσω την καριέρα μου στις ΗΠΑ» (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός που επιστρέφει στην εθνική ομάδα της Αγγλίας για ένα και μόνο ματς, ώστε να παίξει στο φιλικό της Πέμπτης κόντρα στις ΗΠΑ στο «Γουέμπλεϊ» και ν' αποχαιρετήσει το κοινό των «τριών λιονταριών», ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιβεβαιωθεί το σενάριο της επιστροφής του στην Premier League με τη μορφή δανεισμού από το κλαμπ της Ουάσινγκτον, αφού τόνισε πως:

«Όταν παίρνω μια απόφαση, τη στηρίζω και μένω σε αυτή. Είναι σημαντικό για εμένα να είμαι αφοσιωμένος στη DC. Έχω δει τι λέγεται και γράφεται για την επιστροφή μου όμως δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Έχω βρει τα πατήματά μου στις ΗΠΑ, τα παιδιά μου πηγαίνουν σχολείο εκεί και θα ήταν άδικο για εκείνα να μετακινούνται συνεχώς. Σκοπεύω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στις ΗΠΑ».

"When I make a decision, I tend to stick with it."

