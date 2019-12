Μια από τις καλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις Τύπου έλαβε χώρα λίγο μετά το 0-0 της Κόνιασπορ με την Γκαζιάντεπσπορ για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο κόουτς της φιλοξενούμενης στο Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Σουμούντιτσα, ξέσπασε για όσα άκουγε από τους οπαδούς, έκανε χειρονομίες και στο τέλος είπε: «Όταν ακους να σου λένε ότι σου γαμ&$% η μάνα, δεν σου αρέσει...».

Δείτε το τρομερό βίντεο:

Epic video. The best press conf in the history of press conferences. Sumudica showing explicit signs in his press conf following the game vs Konyaspor. Also saying the home fans chanted 'I fuck you mother' towards him. Best 2 mins ever. pic.twitter.com/O05UPeCNwQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2019