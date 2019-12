Στάριτζ: «3 εκτός έδρας βαθμοί, 2 ασίστ, ααα και 3 αναπτήρες» (pic)

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ, δημιούργησε τα δύο από τα τρία τέρματα της ομάδας του στη νίκη (3-1) στο Antalya Stadyumu, δέχθηκε αντικείμενα από μέρος της εξέδρας όπου πανηγύρισε μπροστά και έγραψε στα social media:

«Εκτός έδρας ματς... 3 βαθμοί, 2 ασίστ και... 3 αναπτήρες!

Πέρα από την πλάκα, οπαδοί, μην πετάτε αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των παικτών. Οι αντιπαλότητες στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικές όμως δεν θα έπρεπε να φτάνει σε αυτό το σημείο...».

Away game = 3 points , 2 assists oh and 3 lighters

All jokes aside. Fans, please don’t Throw things on the pitch. The players safety shouldn’t be in danger from the fans and vice verse. Rivalries in football are a big thing but it shouldn’t get to the level where you want pic.twitter.com/k5AgAWJ9eE

— Daniel Sturridge (@DanielSturridge) December 9, 2019