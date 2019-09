Ο «el tigre», λίγες μέρες μετά τις σκηνές τρέλας που εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή του στην Τουρκία, αλλά και στην παρουσίασή του από την «τσιμ μπομ» μπροστά σε 40.000 κόσμο, πέτυχε το πρώτο του γκολ, το οποίο μάλιστα χάρισε και νίκη.

Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κολομβιανός στράικερ έκανε το σουτ από τα όρια της περιοχής και κατάφερε με αρκετή δόση τύχης να βρει δίχτυα. Στο φινάλε της αναμέτρησης, μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, το γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο, με το χαρακτηριστικό τους τραγούδι...

First goal for Falcao with @GalatasaraySK

pic.twitter.com/cyWd7XmukZ

