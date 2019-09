Στο παιχνίδι απέναντι στην Εσκισέχιρσπορ και με το ρολόι να δείχνει πως το ματς είχε περάσει πλέον στις καθυστερήσεις, οι παίκτες της Μπούρσασπορ εκτέλεσαν γρήγορα ένα φάουλ κοντά στη μεσαία γραμμή, μεταφέροντας όλο το παιχνίδι αριστερά.

Εκεί βρισκόταν ο Λατοβλέβιτσι που είχε την έμπνευση να δοκιμάσει αμέσως το πόδι του, δίχως κοντρόλ, δίχως να ψάξει για γέμισμα και δίχως να κρατήσει την κατοχή για να ροκανίσει το χρόνο.

Και εκ του αποτελέσματος, ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσε να έχει πάρει και μια από τις πιο όμορφες της ποδοσφαιρικής του καριέρας!

Ο λόγος; Δείτε στο βίντεο...

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) September 1, 2019