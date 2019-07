Στην Κωνσταντινούπολη για τη Γαλατασαράι ο Ντουρμάζ (pic)

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη γαλλική ομάδα, όπου δεν κατάφερε ν' αποκτήσει το ρόλο που θα ήθελε και να βοηθήσει όσο θα το είχε υπολογίσει.

Η Γαλατασαράι θα είναι η επόμενη ομάδα της καριέρας του, στην ηλικία των 30 ετών, με τον Ντουρμάζ να έχει φτάσει στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, η οποία θα είναι ελεύθερη...

Η «τσιμ μπομ» πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε και την προσθήκη του Ράιαν Μπάμπελ...

LATEST - Sweden international Jimmy Durmaz has arrived in Istanbul ahead of completing his move to Galatasaray (Photo: @trtspor) pic.twitter.com/SqHjOO12a4

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) July 1, 2019