Χαμός στους πάγκους και μεγάλη ένταση στο ντέρμπι τίτλου της Τουρκίας (vid)

Λίγο μετά το γκολ των φιλοξενούμενων στο «Türk Telekom Stadyumu» κατάφεραν ν' ανοίξουν το σκορ και οι πανηγυρισμοί τους μπροστά στους οπαδούς της «Γαλατά» ήταν τέτοιοι που προκάλεσαν την εκτόξευση αντικειμένων από τον κόσμο.

Στους πάγκους των δύο ομάδων επικράτησε ένταση, με τον αναπληρωματικό στόπερ της Μπασακσεχίρ, Ισμαΐλ Σίπε, να σπρώχνει με δύναμη τον Εμάνουελ Αντεμπαγιόρ και να τον ρίχνει στον πάγκο, κάνοντας έξαλλο τον Τονγκολέζο φορ!

Χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να εκτονωθεί η κατάσταση και φυσικά βγήκαν και οι απαραίτητες κίτρινες κάρτες από τον Τσουνέιτ Τσακίρ που συμβουλεύθηκε και το VAR...

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι αυτό είχε χαρακτήρα ντέρμπι τίτλου, καθώς, οι δύο ομάδες είχαν από 66 βαθμούς και η νικήτρια θα ήταν εκείνη που θα κατακτούσε το πρωτάθλημα με μια αγωνιστική ν' απομένει. Αυτό, διότι δεν μετράει η διαφορά τερμάτων στην ισοβαθμία, αλλά τα μεταξύ τους αποτελέσματα, οπότε όποια έπαιρνε το +3 ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, θα κατακτούσε και την κορυφή...

Adebayor just got shoved back into his seat on the bench by Galatasaray reserve keeper Ismail Cipe... yikes.... what a fall from grace... pic.twitter.com/EuiyXwcfoj

— Apex football (@apexfootball2) May 19, 2019