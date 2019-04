Αστόχησε σε κενή εστία και... χαμογελούσε ο Αμπουμπακάρ Καμαρά! (vid)

Περνώντας και τον αντίπαλο τερματοφύλακα της Αλάνιασπορ με... στυλ και έχοντας όλη την εστία στο έλεός του, ο 24χρονος πρώην επιθετικός της Φούλαμ κατάφερε ν' αστοχήσει κι έμεινε να χαμογελά αμήχανα με τη γκάφα του.

Η ομάδα του – που εκείνη τη στιγμή είχε το προβάδισμα στο σκορ – το πλήρωσε ακριβά, αφού η Αλάνιασπορ των Τζαβέλλα και Βιγιαφάνιες ισοφάρισε για να πάρει βαθμό από το ματς με το τελικό 1-1.

Άντε να εξηγήσεις στο παιδί σου πως χάθηκε αυτό το γκολ...

Aboubakar Kamara doing absolute bits over in Turkey. pic.twitter.com/WRPxRCcTFU

— Fulhamish (@FulhamishPod) April 14, 2019