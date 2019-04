Ο Ντρογκμπά επέστρεψε στη Γαλατασαράι και... οργάνωσε γι' ακόμα μια φορά την εξέδρα! (vid)

Ένας συγκεκριμένος ρυθμός που... δανείζονται οι Τούρκοι οπαδοί των ομάδων, είναι αυτός που έχουν αγαπήσει όσοι έχουν αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της γειτονικής μας χώρας.

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Τουρκία για να βραβευθεί από την «τσιμ μπομ» και γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο, τους οργάνωσε για το αγαπημένο του σύνθημα ώστε να... θυμηθεί τα παλιά.

Didier Drogba coming back to Galatasaray and conducting the crowd in a chant

Which legend would you want in the stand alongside you?

[: IG/ GsdenSonDakika] pic.twitter.com/AVextWhlea

— COPA90 (@COPA90) April 9, 2019