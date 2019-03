Τέλος το ποδόσφαιρο για τον παρανοϊκό ποδοσφαιριστή με τη λεπίδα! (vid)

Ο 33χρονος Τούρκος μέσος, κρατούσε μια μικρή λεπίδα τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι της Αμέντσπορ απέναντι στην Σακάριασπορ και κατάφερε σοβαρές γρατσουνιές στα χέρια αλλά και τον λαιμό τεσσάρων εκ των αντιπάλων του!

Ο λόγος που ο Τσαλάρ έχασε το μυαλό του κι έκανε αυτή την αδιανόητη πράξη, φέρεται πως είναι το γεγονός πως στην πόλη Adapazari όπου εδρεύει η Σακάριασπορ, ασπάζονται τις απόψεις του Ταγίπ Ερντογάν περί... τρομοκρατών Κούρδων και είχαν προβάλει στην οθόνη του γηπέδου στιγμιότυπα από τον τουρκικό στρατό απέναντι στους Κούρδους...

Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru and Ferhat Yazgan have pressed charges against Çalar and shared photos of the injuries they sustained

Absolutely shocking... hopefully Amedspor issue an apology to the players involved and punish the player involved pic.twitter.com/zsWiuqPBwD

