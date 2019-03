Απίστευτες εικόνες από τους παίκτες που τραυματίστηκαν στην Τουρκία από τη λεπίδα αντιπάλου! (pic)

Οι Τεβίκ Κοσέ, Ντιλαβέρ Γκουτσλού, Χάτσι Ομέρ Ντογκρού και Φερχάτ Γιαζγκάν αποκόμισε γδαρσίματα από τη λεπίδα με την οποία μπήκε στο γήπεδο για να παίξει ο Μανσούρ Τσαλάρ!

Η ομάδα του, όχι μόνο δεν έδειξε το παραμικρό ίχνος ντροπής, αλλά τον στήριξε και τόνισε πως προκλήθηκε και πως δεν είχε λεπίδα, αν και το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα πως κάτι κρατούσε όταν οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο!

Λέγεται από τα video-wall του γηπέδου πριν από το ματς, άρχισαν να παίζουν εικόνες από μάχες Τούρκων με Κούρδους και ως Κούρδος, ο δράστης αποφάσισε να κάνει ό,τι έκανε...

Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru and Ferhat Yazgan have pressed charges against Çalar and shared photos of the injuries they sustained

Absolutely shocking... hopefully Amedspor issue an apology to the players involved and punish the player involved pic.twitter.com/zsWiuqPBwD

