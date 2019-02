Επίσημα στην Αλάνιασπορ ως το 2021 ο Τζαβέλλας (pic)

Tesekkürler Alanyaspor ailesi! Iki yil daha mücadele @hasancavusoglu_07 @mevlutcavusoglu @emirhancavusoglu @cenkmelih @alibakiboz07 @ozcelik.fahri

A post shared by Georgios Tzavellas (@tzavellasg) on Feb 21, 2019 at 4:36am PST