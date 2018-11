Γαλατά και Φενέρ ξεκίνησαν πανέμορφα και τελείωσαν... με τρέξιμο και τσαμπουκάδες (vid)

Το μεγάλο παιχνίδι στη γειτονική μας χώρα ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2, όμως είχε αρκετά στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς...

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οπαδός της Φενέρ «έσβησε» από ανακοπή, με αποτέλεσμα αρκετοί συνοπαδοί του ν' αποχωρήσουν από το γήπεδο εις ένδειξη πένθους...

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με τις γνωστές νοσοκομειακές μάσκες, σε μια κίνηση με την οποία ήθελαν να δείξουν ότι στέκονται κοντά στα παιδιά που δίνουν τη μάχη τους με τη λευχαιμία και είναι οι πραγματικοί ήρωες...

Όσο για το φινάλε, χαστούκι του Ζάιλσον στον Μπελχαντά, τρέξιμο... μέχρι και σήμερα, ενώ ο ρέφερι έβγαλε τρεις κόκκινες κάρτες μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Δείτε τα βίντεο:

#Fenerbahçe and #Galatasaray took the big derby with their mask last night. It is appreciated this meaningful behaviour. Thank you very much#OurChildrenOurLives pic.twitter.com/d4pLaqosC3

