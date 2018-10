Το βίντεο με την επίθεση του Τουράν σε Τούρκο τραγουδιστή! (vid)

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τα Μέσα της γειτονικής μας χώρας, ο Αρντά Τουράν ξέφυγε τελείως το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν αρχικά συνομίλησε με τη γυναίκα του τραγουδιστή Berkay κι όταν ο τελευταίος θέλησε να του ζητήσει τα ρέστα έξω από το μαγαζί που βρίσκονταν, τότε δέχθηκε γροθιά από τον ποδοσφαιριστή και έσπασε η μύτη του!

Βάσει, πάντα, του ρεπορτάζ των Τούρκων, ο Τουράν, με περίστροφο στο παντελόνι, επισκέφθηκε το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε ο Berkay και ζητούσε από τη σύζυγο του τραγουδιστή να τον συγχωρέσει και να τον σκοτώσει για την άμυαλη πράξη του!

Δείτε το βίντεο:

Video showing showing what Arda Turan got up to on Wednedsay night..

See what happens when there is an international break! pic.twitter.com/PP1f5rqJoU

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) October 13, 2018