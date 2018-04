Βρήκε τον... αντι-Σλούκα ο Ομπράντοβιτς στο πρόσωπο του Σολδάδο! (vid)

Ο Ρομπέρτο Σολδάδο το... έχει και μάλιστα πολύ με το μπάσκετ και δεν αποκλείεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τον προορίζει για... αντι-Σλούκα στο μέλλον!

Με αυτά που βλέπει κανείς στο βιντεάκι του Ισπανού επιθετικού της Φενέρ δεν θα είναι και απίθανο να τον δούμε να... μεταπηδάει στο μπασκετικό τμήμα αφού «έγραψε» επτά στα επτά ελεύθερα σουτ!

«Έτοιμος για το final Four», έγραψε ο Σολδάδο.

Ready for the Final Four @FBBasketbol pic.twitter.com/vTP5WvMfHE

— Roberto Soldado (@R9Soldado) 3 Απριλίου 2018