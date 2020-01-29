Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε και Γαϊτανίδη

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος μετά τον Φατιόν ανακοίνωσε και τα δανεισμό του 20χρονου μεσοεπιθετικού Γαϊτανίδη από τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Γαϊτανίδη.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 97vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 151vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 133
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
GALATASARAY -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
UNICAJA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
NIZHNY NOVGOROD 31vs
GAZIANTEP 17
LIETKABELIS -vs
SIG STRASBOURG -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ZARAGOZA -vs
ΠΑΟΚ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΕΚ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
LIVE
GALATASARAY 0vs
CMS ARCADA GALATI 0
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
UNITED VOLLEYS -vs
ARKAS SPOR -
HAOK MLADOST -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 1vs
VC GREENYARD MAASEIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 0vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 3
VERVA WARSZAWA -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
OK VOJVODINA -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
TOURS -
LIVE
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 6vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2
LIVE
GKS KATOWICE 0vs
SLEZA WROCLAW 1
LIVE
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 1vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ 0
LIVE
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ 1vs
RADUNIA STEZYCA 1
LIVE
KOPER 2vs
ΤΖAΡΝΤΑΝ 0
LIVE
ROGASKA 0vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 2
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. 0vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 0
LIVE
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 0vs
ΤΣΕΛΜΙAΝΚΑ 0
LIVE
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 0vs
SCHAFFHAUSEN 0
LIVE
ΜΠΡAΜΠΡΑΝΤ 0vs
ΣΚΙΒΕ 1
LIVE
GRANICAR ZUPANJA 1vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ 0
LIVE
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ 0vs
ΘΙΣΤΙΝΤ 0
LIVE
ΝAΕΣΤΒΕΝΤ 0vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΣΛΑΤΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH ADELAIDE 3vs
WESTERN STRIKERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADELAIDE VICTORY 3vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΒΕΝΙ 4vs
CS POPESTI LEORDENI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΙΚ ΝΟΒΟΜΟΣΚΟΒΣΚ 2vs
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
SUHAYA BALKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 0vs
SPORT PODBREZOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 5vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΧΡΟΝΙΕ 2vs
ΚΟΜAΡΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MLADA BOLESLAV II 2vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 4vs
KORONA II KIELCE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0vs
RATCHASIMA MAZDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 2vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CARTAGENA 2vs
DUDELANGE 0
ΤΕΛΙΚΟ
OFK BEOGRAD 1vs
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ ΝΤΟΜΠΑΝΟΦΣΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 3vs
ΙΣΛΟΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NESEBAR 0vs
SOZOPOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 3vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΑΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 4vs
ZALAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΙΤΣΑ 3vs
BANSKA BYSTRICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRNYK KRYVYI RIH 0vs
OLEKSANDRIA U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΓΑ ΦΚ 2vs
ZILINA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΟΡΙΝ 2vs
ΖΝΟΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 1vs
ΤΙΤΣΙ 71 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 5vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΕΡΣ 2vs
ΒΕΙΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 0vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BELASICA STRUMICA 1vs
PLACKOVICA RADOVIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΖΟΒΙΑ 0vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SCM ARGESUL PITESTI 1vs
UNIREA BASCOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 0vs
ΟΝΤΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIHREN SANDANSKI 1vs
STRUMSKA SLAVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
RABOTNICKI SKOPJE 1vs
PIRIN BLAGOEVGRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO PANCEVO 2vs
FK BATAJNICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIBERNIANS 0vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ 0vs
FK INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 4vs
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KF ISTOGU 1vs
ONIX BANJE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 3vs
SLASK II WROCLAW 0
ΤΕΛΙΚΟ
VITOSHA BISTRITSA 1vs
SILEKS KRATOVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 0vs
FK INDJIJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 1vs
AKADEMIJA PANDEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛAΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 1vs
ΣΕΡΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 3vs
ZLATE MORAVCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 0vs
DUKLA PRAHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV GUNTAMATIC RIED 2vs
ΝΙΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡΒAΤΣΕ 0vs
ΣΙΜΠΕΝΙΚ 5
ΤΕΛΙΚΟ
METALAC GM 1vs
FK TAKOVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHOR DARUL TA`ZIM 2vs
ZILINA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 6vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 6vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ 0vs
FK SOCHI 0
ΤΕΛΙΚΟ
NK SESVETE 1vs
DUGO SELO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ 1vs
VIKING 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ 1vs
ΤΑΜΠΟΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 0vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ 0vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VARDAR SKOPJE 0vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0
GZIRA UNITED -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ -vs
III. KERULETI TUE -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
ZAGOREC -
ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖAΝΙ -vs
LITOMERICE -
DABAS -vs
ΚΙΣΚΟΥΝΦΕΛΕΓΚΙΧΑΖΙ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -vs
ΠΡΕΠΕΡΕ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
SOUSA -
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. -vs
ATSV WOLFSBERG -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -
BLAU GELB UBERRUHR -vs
CRONENBERGER -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ -
KAPFENBERGER SV -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
LEOBENDORF -vs
ASK MANNERSDORF -
SIEGBURGER -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
KOBLENZ -vs
HASSIA BINGEN -
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (ΕΡ.) -vs
LEOBEN -
ATHLONE TOWN -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
PHOENIX RISING -vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
NTX RAYADOS -
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHENG/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 1vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SWIATEK/KUBOT 1vs
SHARMA/SMITH 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENZUGYOR 3vs
BDO HAASRODE LEUVEN 1
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
ΡΕΝ -
SAAREMA VK -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ALURON VIRTU CMC -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK MLADOST KASTELA -vs
ALLIANZ MILANO -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
MUNICIPAL ZALAU -
MONTPELLIER -vs
SAMEN. LYCURGUS -
Δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Απόλλωνα Σμύρνης ο Αντώνης Γαϊτανίδης.
Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος μετά τον Φατιόν ανακοίνωσε και τα δανεισμό του 20χρονου μεσοεπιθετικού Γαϊτανίδη από τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αντώνη Γαϊτανίδη.