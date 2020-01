Μεγάλος φαν του ΠΑΣ Γιάννινα πρώην ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ (pic)

Την ιδιαίτερη αγάπη του για τον ΠΑΣ Γιάννινα έδειξε στο twitter ο πρώην ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ, Ρέι Χάντσον.

Ο ίδιος είναι σήμερα αναλυτής για το BeIN Sports και πόσταρε στα social media, ενοχλημένος για τον αποκλεισμό του ΠΑΣ από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Ελλάδας.

«Η ομάδα που στηρίζω στην Ελλάδα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, που βρίσκεται στη 2η κατηγορία μετά τον υποβιβασμό, είναι εκτός Κυπέλλου Ελλάδας χάρη στον Παναθηναϊκό».

The team I support in Greece, PAS Giannina,who are 2nd division now after being relegated last season,are out of the Greek Cup thanks to Panathinaikos....https://t.co/ghikvfWnCb

— Ray Hudson (@RayHudson) January 15, 2020