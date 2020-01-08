Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας:
«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει ότι την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο προπονητής, Μπάμπης Τεννές».
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ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 99vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
RYTAS -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
GALATASARAY -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
ZARAGOZA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
LIETKABELIS -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
GAZIANTEP -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DIJON -
BAXI MANRESA -vs
SIG STRASBOURG -
ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 1
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ -
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ -vs
ΑΓΙΑΞ Β -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΣΕΡΒΕΤ -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ -
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -
AD SANTA ROSA -vs
A.D. I. METAPAN -
Την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Έλληνα τεχνικό ανακοίνωσε η Ελαφρά Ταξιαρχία.
«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει ότι την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο προπονητής, Μπάμπης Τεννές».
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