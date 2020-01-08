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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 2Απόλλων Σμύρνης
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Επίσημο: Ο Μπάμπης Τεννές ανέλαβε τον Απόλλωνα Σμύρνης

Επίσημο: Ο Μπάμπης Τεννές ανέλαβε τον Απόλλωνα Σμύρνης

Επίσημο: Ο Μπάμπης Τεννές ανέλαβε τον Απόλλωνα Σμύρνης

Την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Έλληνα τεχνικό ανακοίνωσε η Ελαφρά Ταξιαρχία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας:

«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει ότι την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο προπονητής, Μπάμπης Τεννές».

Περισσότερα σε λίγο...

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