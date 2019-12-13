Πρόστιμο 30.000 ευρώ για τον Απόλλωνα Πόντου

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ακρόαση ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ενόψει του άρθρου 77Α παρ.6 του ν.2725/1999 και της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 78 παρ.1 του ν.2725/1999. (εξ αναβολής) ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 30.000€».
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 73vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 64vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 90vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟ 3vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 4vs
ΑΛΚΜΑΑΡ 0
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
OSC LILLE -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/MARSHALL 2vs
D SILVA/TJANDRAMULIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 0vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0
Ο Απόλλων Πόντου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ καθώς δεν κατέθεσε εγγυητική.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ακρόαση ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ενόψει του άρθρου 77Α παρ.6 του ν.2725/1999 και της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 78 παρ.1 του ν.2725/1999. (εξ αναβολής) ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 30.000€».