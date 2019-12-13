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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 2Απόλλων Πόντου
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Πρόστιμο 30.000 ευρώ για τον Απόλλωνα Πόντου

Πρόστιμο 30.000 ευρώ για τον Απόλλωνα Πόντου

Πρόστιμο 30.000 ευρώ για τον Απόλλωνα Πόντου

Ο Απόλλων Πόντου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ καθώς δεν κατέθεσε εγγυητική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Ακρόαση ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ενόψει του άρθρου 77Α παρ.6 του ν.2725/1999 και της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 78 παρ.1 του ν.2725/1999. (εξ αναβολής) ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 30.000€».

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