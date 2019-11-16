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Συνεδριάζει για Κέρκυρα την Τρίτη το Διαιτητικό

Συνεδριάζει για Κέρκυρα την Τρίτη το Διαιτητικό

Συνεδριάζει για Κέρκυρα την Τρίτη το Διαιτητικό

Την Τρίτη θα εκδικαστούν οι υποθέσεις των Ζορμπά, Κόντου κατά της Κέρκυρας από το Διαιτητικό.

Νομικά κατά της Κέρκυρας έχουν κινηθεί οι Κόντος και Ζορμπάς, κι όπως έγινε γνωστό οι υποθέσεις τους θα εκδικαστούν την Τρίτη, με την ομάδα του Ιονίου να κινδυνεύει με νέα τιμωρία.

 

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