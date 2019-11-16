Συνεδριάζει για Κέρκυρα την Τρίτη το Διαιτητικό

Νομικά κατά της Κέρκυρας έχουν κινηθεί οι Κόντος και Ζορμπάς, κι όπως έγινε γνωστό οι υποθέσεις τους θα εκδικαστούν την Τρίτη, με την ομάδα του Ιονίου να κινδυνεύει με νέα τιμωρία.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ 0vs
ΕΛΛAΔΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 83vs
ZALGIRIS KAUNAS 74
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 88vs
FENERBAHCE BEKO 70
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 72vs
LYON-VILLEURBANNE 74
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 82vs
BAYERN MUNCHEN 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 7vs
ΜAΛΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 6vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 0
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
LARISA -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 109vs
DETROIT PISTONS 106
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 111vs
SAN ANTONIO SPURS 109
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 116vs
WASHINGTON WIZARDS 137
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 111vs
INDIANA PACERS 102
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 127vs
PHILADELPHIA 76ERS 119
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 107vs
UTAH JAZZ 106
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 100vs
BOSTON CELTICS 105
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 99vs
SACRAMENTO KINGS 97
OGM ORMANSPOR -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
GALATASARAY -
ANADOLU EFES -vs
TURK TELEKOM -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΣΚΩΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΡΩΣΙΑ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΑΛΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΡΟΑΤΙΑ -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
BAXI MANRESA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
MORABANC ANDORRA -vs
UNICAJA -
SAN PABLO BURGOS -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
SASSARI -vs
REGGIANA -
Την Τρίτη θα εκδικαστούν οι υποθέσεις των Ζορμπά, Κόντου κατά της Κέρκυρας από το Διαιτητικό.
Νομικά κατά της Κέρκυρας έχουν κινηθεί οι Κόντος και Ζορμπάς, κι όπως έγινε γνωστό οι υποθέσεις τους θα εκδικαστούν την Τρίτη, με την ομάδα του Ιονίου να κινδυνεύει με νέα τιμωρία.