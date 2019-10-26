Την νίκη με 1-2 πήρε απέναντι στον Λεβαδειακό ο ΠΑΣ Γιάννινα, σε ένα παιχνίδι όμως που κρίθηκε από ένα πραγματικά πέναλτι... έπος που έδωσε ο ρέφερι της αναμέτρησης στους φιλοξενούμενους και το οποίο έκρινε την αναμέτρηση!
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 82vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
LYON-VILLEURBANNE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 66vs
CSKA MOSCOW 82
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 87vs
FENERBAHCE BEKO 74
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 0vs
LEICESTER CITY 9
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 3vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 0vs
AS MONACO 1
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 4vs
DEPORTIVO ALAVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
US SASSUOLO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
ΟΦΗ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΟΚ -
CD LEGANES -vs
MALLORCA -
REAL VALLADOLID -vs
SD EIBAR -
ATLETICO MADRID -vs
ATHLETIC BILBAO -
MANCHESTER CITY -vs
ASTON VILLA -
BRIGHTON & HOVE -vs
EVERTON FC -
WEST HAM UNITED -vs
SHEFFIELD UNITED -
WATFORD FC -vs
AFC BOURNEMOUTH -
BURNLEY FC -vs
CHELSEA -
LECCE -vs
JUVENTUS -
INTER -vs
PARMA -
GENOA CFC -vs
BRESCIA -
SC FREIBURG -vs
RB LEIPZIG -
PADERBORN 07 -vs
FORTUNA DUSSELDORF -
HERTHA BSC -vs
TSG 1899 HOFFENHEIM -
BAYERN MUNCHEN -vs
UNION BERLIN -
FC SCHALKE 04 -vs
BORUSSIA DORTMUND -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
SV WERDER BREMEN -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
LARISA -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
BOSTON CELTICS 22vs
TORONTO RAPTORS 21
LIVE
CHARLOTTE HORNETS 27vs
MINNESOTA 23
BROOKLYN NETS -vs
NEW YORK KNICKS -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
CHICAGO BULLS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
DALLAS MAVERICKS -
OKLAHOMA CITY -vs
WASHINGTON WIZARDS -
DENVER NUGGETS -vs
PHOENIX SUNS -
SACRAMENTO KINGS -vs
PORTLAND -
LOS ANGELES LAKERS -vs
UTAH JAZZ -
MILWAUKEE BUCKS -vs
MIAMI HEAT -
BAHCESEHIR KOLEJI -vs
TOFAS -
GAZIANTEP -vs
PINAR KARSIYAKA -
AFYON BELEDIYE -vs
BESIKTAS -
BURSASPOR -vs
ANADOLU EFES -
TAMBOV -vs
UFA -
AKHMAT GROZNY -vs
ARSENAL TULA -
ROSTOV -vs
FK SOCHI -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
SIVASSPOR -vs
ANTALYASPOR -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
ALANYASPOR -
FENERBAHCE -vs
KONYASPOR -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
OSC LILLE -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
MONTPELLIER HSC -vs
ANGERS SCO -
REIMS -vs
NIMES OLYMPIQUE -
OLYMPIQUE LYON -vs
FC METZ -
RC STRASBOURG -vs
OGC NICE -
BREST -vs
DIJON FCO -
GRAN CANARIA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UCAM MURCIA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
SAN PABLO BURGOS -vs
VALENCIA -
UNICAJA -vs
ESTUDIANTES -
TRENTO -vs
DE LONGHI TREVISO -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε το διπλό στη Λιβαδειά με ένα πέναλτι που ήδη συζητιέται πολύ, καθώς είναι ξεκάθαρο πως ήταν ανύπαρκτο!
Την νίκη με 1-2 πήρε απέναντι στον Λεβαδειακό ο ΠΑΣ Γιάννινα, σε ένα παιχνίδι όμως που κρίθηκε από ένα πραγματικά πέναλτι... έπος που έδωσε ο ρέφερι της αναμέτρησης στους φιλοξενούμενους και το οποίο έκρινε την αναμέτρηση!