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Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-2: Το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΣ (vid)

Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-2: Το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΣ (vid)

Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-2: Το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΣ (vid)

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε το διπλό στη Λιβαδειά με ένα πέναλτι που ήδη συζητιέται πολύ, καθώς είναι ξεκάθαρο πως ήταν ανύπαρκτο! 

Την νίκη με 1-2 πήρε απέναντι στον Λεβαδειακό ο ΠΑΣ Γιάννινα, σε ένα παιχνίδι όμως που κρίθηκε από ένα πραγματικά πέναλτι... έπος που έδωσε ο ρέφερι της αναμέτρησης στους φιλοξενούμενους και το οποίο έκρινε την αναμέτρηση!

 

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