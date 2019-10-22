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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 2Πλατανιάς Χανίων
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Πλατανιάς: Χωρίς Νίλι και Ουές η προπόνηση

Πλατανιάς: Χωρίς Νίλι και Ουές η προπόνηση

Πλατανιάς: Χωρίς Νίλι και Ουές η προπόνηση

Χωρίς τους Νίλι και Ουές έγινε η προπόνηση του Πλατανία.

Ο Νίλι παραμένει με άδεια στην Ισπανία, αλλά και ο Ουές που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Μάλιστα ο δεύτερος, αναμένεται να ενσωματωθεί ξανά στις αρχές Νοεμβρίου στις προπονήσεις της ομάδας.

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