Πλατανιάς: Χωρίς Νίλι και Ουές η προπόνηση

Ο Νίλι παραμένει με άδεια στην Ισπανία, αλλά και ο Ουές που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Μάλιστα ο δεύτερος, αναμένεται να ενσωματωθεί ξανά στις αρχές Νοεμβρίου στις προπονήσεις της ομάδας.
ΤΕΛΙΚΟ
SHEFFIELD UNITED 1vs
ARSENAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRESCIA 0vs
ACF FIORENTINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER UNITED 1vs
LIVERPOOL FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 66vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 1
ATLETICO MADRID -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
SHAKHTAR DONETSK -vs
DINAMO ZAGREB -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
CRVENA ZVEZDA -
MANCHESTER CITY -vs
ATALANTA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
BAYERN MUNCHEN -
GALATASARAY -vs
REAL MADRID -
JUVENTUS -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
CLUB BRUGGE -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
BESIKTAS -vs
ZARAGOZA -
SZOMBATHELY -vs
ΠΑΟΚ -
FILOU OOSTENDE -vs
HAPOEL UNET HOLON -
MORNAR BAR -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
SIG STRASBOURG -
NYMBURK -vs
GAZIANTEP -
PAU-LACQ-ORTHEZ -vs
RASTA VECHTA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BONN -
SAN PABLO BURGOS -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
MACCABI RISHON -vs
MORABANC ANDORRA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
VIRTUS BOLOGNA -
KK PARTIZAN -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
UMANA REYER VENEZIA -vs
LIMOGES -
HAOK MLADOST -vs
IBB POLONIA LONDON -
BARNET -vs
POTTERS BAR TOWN -
POOLE TOWN -vs
HAYES & YEADING UTD. -
WREXHAM -vs
CHESTERFIELD -
BILLERICAY TOWN -vs
SUTTON UNITED -
WEALDSTONE -vs
MAIDENHEAD UNITED -
YEOVIL TOWN -vs
HARINGEY BOROUGH -
EASTLEIGH -vs
WELLING UNITED -
WOKING -vs
EBBSFLEET UNITED -
Χωρίς τους Νίλι και Ουές έγινε η προπόνηση του Πλατανία.
Ο Νίλι παραμένει με άδεια στην Ισπανία, αλλά και ο Ουές που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Μάλιστα ο δεύτερος, αναμένεται να ενσωματωθεί ξανά στις αρχές Νοεμβρίου στις προπονήσεις της ομάδας.