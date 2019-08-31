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Παναχαϊκή: Νομικός σύμβουλος στη ΠΑΕ ο Γρηγορίου

Παναχαϊκή: Νομικός σύμβουλος στη ΠΑΕ ο Γρηγορίου

Παναχαϊκή: Νομικός σύμβουλος στη ΠΑΕ ο Γρηγορίου

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή, ανακοίνωσε πως νομικός σύμβουλος της ομάδας αναλαμβάνει ο Χάρης Γρηγορίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει ότι νομικός σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο καταξιωμένος δικηγόρος και με πολυετή εμπειρία σε αθλητικές υποθέσεις, ο κος Θεοχάρης (Χάρης) Γρηγορίου».

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