Ξεκίνησαν τα διαρκείας του ΠΑΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ έχει ως εξής: «Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των διαρκείας για τη σεζόν 2019-2020.
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ι. ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ.. Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΛΑΟ ΤΗΣ, ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΠΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ..!!
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Ο ΠΑΣ.. ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!!
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2019/2020
|ΘΥΡΕΣ 3-4-6
|ΘΥΡΑ 3VIP (H-Θ-Ι)
|ΘΥΡΑ 3VIP (Λ ΕΩΣ Σ)
|ΘΥΡΑ 5
|ΘΥΡΕΣ 9-10
|ΚΑΝΟΝΙΚΑ
|130
|200
|175
|300
|90
|ΠΑΙΔΙΚΑ
|50
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|—
|50
|ΜΑΘΗΤΙΚΑ
|60
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|60
|ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
|100
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|80
|ΑΝΕΡΓΩΝ
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|70
|ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2019/20, ΠΕΜΠΤΗ 01/08/2019 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/09/2019.
|ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/08.
|ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΩΣ 20/09.
|ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΜΕΤΡΗΤΑ, ΜΕ ΚΑΡΤΑ (VISA, MASTERCARD), ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ, ΜΕΣΩ VIVA.GR.
|ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
|ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΠΕΡΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤ
|ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ -ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Α.Μ.Κ.Α.
|ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ.
|ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1954 ΚΑΙ ΠΡΙΝ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΕΝΩ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥΣ 2001-2002-2003.
|ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|09:00 -18:00
|ΤΡΙΤΗ
|09:00 -18:00
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|09:00 -18:00
|ΠΕΜΠΤΗ
|09:00 -18:00
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|09:00 -18:00
|ΣΤΟ Π.Ε.Α.Κ.Ι. (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
|ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ