Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας σε μικρή ηλικία στο Guess Who (pic)

Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Ολυμπιακού...
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 80vs
ΚΙΜΚΙ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 76vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 0vs
ΒΕΡΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 0vs
ΑΜΙAΝ 0
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡAΝΤΕΣ 4vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
LIVE
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 99vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 68
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 82vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 86
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 77vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 74
LIVE
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 61vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 53
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 56vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 64
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 37vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 43
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 10vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 9
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 0
ΜΠΡΑΝ -vs
ΑΣAΝΕ -
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ -vs
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media της και την στήλη που έχει με το Guess Who, δηλαδή να μαντέψει ο κόσμος ποιος παίκτης είναι, έχει τον Τσιμίκα σε μικρή ηλικία.
Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Ολυμπιακού...