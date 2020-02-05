Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Το 0-1 με το παρθενικό τέρμα του Σβάρνα (vid)

Το 0-1 στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έκανε ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στη καριέρα του στην 54η συμμετοχή του!
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
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MAKEDONIJA GP 0
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TIKVES 1
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ΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒAΡ-2 ΜΠΟΥΧΑ 2vs
KOLOS KOVALIVKA U19 0
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ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 2vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 1
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ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3vs
SOKOL SIENIAWA 2
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ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 2vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 1
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ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 3vs
JAGODINA 2
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ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` 6vs
NK ΣΟΛΙΝ 4
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VOJVODINA PERLEZ 1
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ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
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Ο Στράτος Σβάρνας άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό με αυτό το τέρμα του να είναι το πρώτο της καριέρας του!
Το 0-1 στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έκανε ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στη καριέρα του στην 54η συμμετοχή του!