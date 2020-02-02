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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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ΑΕΚ: Βασικός ο Αραούχο με Λιβάια στην κορυφή στο Περιστέρι! (pic)

ΑΕΚ: Βασικός ο Αραούχο με Λιβάια στην κορυφή στο Περιστέρι! (pic)

ΑΕΚ: Βασικός ο Αραούχο με Λιβάια στην κορυφή στο Περιστέρι! (pic)

Ο Μάσιμο Καρέρα ξεκινάει με 3-5-2 κόντρα στον Ατρόμητο με τον Αραούχο μαζί με τον Λιβάια στην κορυφή της επίθεσης!

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

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