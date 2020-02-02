ΑΕΚ: Βασικός ο Αραούχο με Λιβάια στην κορυφή στο Περιστέρι! (pic)

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
LIVE
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1
LIVE
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
LIVE
ΕΙΜΠAΡ 1vs
ΜΠΕΤΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΑΤΑΛAΝΤΑ 0vs
ΤΖΕΝΟΑ 0
LIVE
ΜΙΛΑΝ 0vs
ΒΕΡΟΝΑ 0
LIVE
ΛAΤΣΙΟ 1vs
ΣΠΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
LECCE -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
INTER -
1. FC KOLN -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
PADERBORN 07 -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 89vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 85vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 113vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 123vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 124vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 107
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
LIVE
ΝΙΣ 0vs
ΛΥΩΝ 0
ΜΕΤΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
LIVE
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1
LIVE
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
LIVE
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1vs
ΒΕΡΟΙΑ 1
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0
LIVE
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 3vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1
LIVE
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 2vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 1
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 79vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 83vs
JOVENTUT BADALONA 86
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
RED OCTOBER CANTU -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
ALMA TRIESTE -vs
SASSARI -
DE LONGHI TREVISO -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
REGGIANA -
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 95vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 91vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 67
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
OGM ORMANSPOR -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
LIVE
FK SASA KAMENICA 2vs
OSOGOVO 2
LIVE
BEDEM IVANKOVO 0vs
ZRINSKI JURJEVAC 0
LIVE
HSC ΑΝΟΒΕΡΟ 0vs
MTV EINTRACHT CELLE 0
LIVE
ΤΑΡΤΟΥ ΒΕΛΚΟ ΗΛΕΚΤΕΡ 0vs
NOMME UNITED 1
LIVE
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 3vs
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ 0
LIVE
AFC ESKILSTUNA UTD. 2vs
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1
LIVE
FK HAJDUK DIVOS 3vs
FK LSK LACARAK 1
LIVE
ΚΡΕΙ 0vs
SV HOHENLIMBURG 0
LIVE
DESNA CHERNIHIV 0vs
ΣΑΡAΓΕΒΟ 0
LIVE
COBH RAMBLERS 0vs
ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΜΟΥΡΑ 0vs
AKHMAT GROZNY 0
LIVE
FK RUSANJ 0vs
F.K. UMKA 0
LIVE
TURU 1880 DUSSELDORF 0vs
SV SCHLEBUSCH 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHADZHIBEY USATOVO 2vs
ARKADIYA AVAL ODESSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
VIIMSI JK 1vs
TABASALU 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK KOMGRAP 3vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUV GRAZ 4vs
SV HEIMSCHUH 3
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 2vs
ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MSA ΝΤΟΛΝΙ ΜΠΕΝΕΣΟΦ 3vs
TRINEC B 4
ΤΕΛΙΚΟ
VÄNDRA VAPRUS 1vs
NOMME KALJU II 2
ΤΕΛΙΚΟ
MORSKAYA AK. ODESSA 1vs
SEGEDKA 4
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 1vs
FK LESTANE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
ΚΡΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΣΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 1vs
ΤΑΛAΒΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΜΕΛ 3vs
ΣΛAΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ 2vs
FK INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MITHLINGER GRALLA 3vs
SVU ILZTAL 4
ΤΕΛΙΚΟ
CHAIKA BORSHCHAHIVKA 0vs
POLISSYA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 2vs
MAGDALINOVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
NARVA TRANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK IMT BEOGRAD 3vs
ZELEZNICAR PANCEVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 4vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TRAJAL KRUSEVAC 1vs
OFK BEOGRAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ 1vs
DASSENDORF 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK NAPREDAK POPINCI 0vs
FK JED. STARA PAZOVA 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΜAΡ 5vs
ΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TSG PFEDDERSHEIM 1vs
TUS MARIENBORN 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNTERFOHRING 2vs
TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 0vs
BACKA TOPOLA 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK SECERANAC SA ADE 0vs
FK SPARTA ZELEZNIK 2
ΤΕΛΙΚΟ
LYNGBY 3vs
ΦΑΡΕΝΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
UFC WETTMANNSTATTEN 0vs
FLAVIA SOLVA 6
MAKEDONIJA GP -vs
ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ -
1. FC DUREN -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
STRUGA -
CSIKSZEREDA CIUC -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΣΟΓΚΝΤAΛ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
KRYLIA SOVETOV -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ -
ΤΣΕΡΤAΝΟΒΟ -vs
DORDOI BISHKEK -
08 HOMBURG -vs
ΛΟΥΜΠΕΚ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΕΛΙΕ -
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -vs
MAARDU LINNAMEESKOND -
ΜAΛΜΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
ARARAT-ARMENIA -vs
URAL -
VITOSHA BISTRITSA -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
VARDAR SKOPJE -vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ -
ΕΛΒΑ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
PURCELL/SAVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
Ο Μάσιμο Καρέρα ξεκινάει με 3-5-2 κόντρα στον Ατρόμητο με τον Αραούχο μαζί με τον Λιβάια στην κορυφή της επίθεσης!
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: