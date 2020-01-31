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Σουντανί: «Εμείς μένουμε συγκεντρωμένοι παρά τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Σουντανί: «Εμείς μένουμε συγκεντρωμένοι παρά τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Σουντανί: «Εμείς μένουμε συγκεντρωμένοι παρά τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Χιλάλ Σουντανί σε τηλεοπτικές του δηλώσεις μετέφερε το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού ενώ ρωτήθηκε και για την ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλωθεί.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια

Ο Σουντανί είπε στη NOVA:

 
Για το τι περιμένει από την Ξάνθη, η οποία με το αμυντικό της παιχνίδι είχε δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και του είχε κόψει βαθμούς: Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Το κάθε παιχνίδι έχει τις δυσκολίες του, το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η Ξάνθη είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που αμύνεται πάρα πολύ καλά. Για εμάς θα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε δυνατά και να καταφέρουμε να σκοράρουμε νωρίς στο παιχνίδι. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως παίζουμε στην έδρας μας, πρέπει να κερδίσουμε και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. 
 
Για το τι έλλειψε από τον Ολυμπιακό και δεν πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ: Νομίζω πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι τακτικά, σε γενικές γραμμές παίξαμε καλά και αποδείξαμε πως ήμασταν ανώτεροι, όμως δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Αυτό που μας έλειπε ήταν το τελείωμα των φάσεων, γιατί είχαμε 2-3 ευκαιρίες στις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και να παίρναμε τη νίκη. Είναι θετικό ότι δεν χάσαμε, ωστόσο χάσαμε βαθμούς, το οποίο δεν είναι καλό για μας. Συνολικά δείξαμε ότι έχουμε ποιότητα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στα επόμενα. 
 
Για το αν επηρεάζεται από το εξωαγωνιστικό κομμάτι με όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Νομίζω πως έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ σημαντικά ντέρμπι μπροστά μας, δύσκολα παιχνίδια στα οποία θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα τι συμβαίνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό, εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας. Δεν είναι κάτι που συζητιέται στα αποδυτήρια. Εμείς μένουμε συγκεντρωμένοι στο πως θα παίξουμε καλά και στο πως θα πάρουμε τις νίκες στα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. 
 
Για το «αντίο» στον Γιασίν Μπενζιά μέσω Instagram: Ο Μπενζιά είναι αδελφός μου & γνωριζόμασταν πολύ καλά πριν έρθω στην Ελλάδα. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένα πολύ καλό παιδί, καλός φίλος και καλός παίκτης. Νομίζω πως πραγματικά προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα, να τα δώσει όλα, αλλά δεν είχε πολλές ευκαιρίες να το κάνει εξαιτίας των πολλών τραυματισμών του. Αυτό είναι κάτι που τον εμπόδισε να βοηθήσει την ομάδα όσο μπορούσε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν είναι πια εδώ, ήδη μου λείπει, όμως του εύχομαι ό,τι καλύτερο στη Γαλλία. Έχει πολλά να προσφέρει ακόμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε εδώ, όμως νομίζω πως το μέλλον θα τα καταφέρει .Από την καρδιά μου θα ήθελα να του ευχηθώ τα καλύτερα. 
 
Για το αν πιστεύει ότι ο Ποντένσε μπορεί να καθιερωθεί στην Premier League και την Γουλβς: Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω πως επειδή είναι γρήγορος θα τα καταφέρει στο αγγλικό πρωτάθλημα, όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Έχει δουλέψει πολύ και του άξιζε αυτό που έχει πετύχει. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και του εύχεται να τα πάει πολύ καλά. Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι πολύ απαιτητικό, αλλά επειδή είναι πολύ γρήγορος και καλά δουλεμένος νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Του εύχομαι τύχη και να έχει καλή συνέχεια στην καριέρα του. 
 
Για το αν ελπίζει πως τα γκολ και η ασίστ στο πρωτάθλημα θα είναι «διαβατήριο» για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Δεν μπορώ να πω αν αξίζω να βρίσκομαι στη λίστα ή όχι, επειδή είναι μια απόφαση του προπονητή, όμως αυτό που μπορώ να πω πως κάθε φορά που κλήθηκα να βοηθήσω την ομάδα το έκανα με όλη μου τη χαρά και ενέργεια. Νομίζω πως βοήθησα Ο προπονητής έχει δείξει πως είναι ευχαριστημένος από εμένα. Αν μείνω εκτός λίστας θα στενοχωρηθώ, όμως δεν θα σταματήσω να βοηθάω την ομάδα όποτε το χρειάζεται. Αν πάλι βρεθώ μέσα στη λίστα θα δώσω τα πάντα για να δικαιώσω την απόφαση του προπονητή.

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