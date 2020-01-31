Σουντανί: «Εμείς μένουμε συγκεντρωμένοι παρά τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια
Ο Σουντανί είπε στη NOVA:
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΡΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 109vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 121vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 106vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 124
ΡΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
LIVE
ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚAΡΝΑ 0vs
OSTERSUNDS FK 3
LIVE
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ 0vs
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ 0
LIVE
ΣΤΑΡΤ 1vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ 0
LIVE
ΝΟΡΜΠΙ 0vs
ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 0
LIVE
ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 0vs
ΑΟ ΓΙΟΥΧΤΑΣ 0
LIVE
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ 2vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ 0
LIVE
ΒAΙΤΣ 0vs
ΛΑΦΝΙΤΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 1vs
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHACHOENGSAO 1vs
SAMUT PRAKAN CUSTOMS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΝΤ 3vs
CRISUL CHISINEU CRIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΟΥΤAΓΙΑ ΓΙΟΥΝ. 0vs
SAMUT SAKHON FC 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK LENINGRADETS 1vs
ΠΣΚΟΦ 747 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 4vs
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ 1vs
MOSTISTEA ULMU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 2vs
TAGANROG 0
ΤΕΛΙΚΟ
DILIJAN 0vs
ΝΟΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 1vs
TURNU MAGURELE 4
ΤΕΛΙΚΟ
FC HIRNYK KRYVYI U19 1vs
OLEKSANDRIA U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
SMOLEVICHI-STI 2vs
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝAΜΙΑ ΝΟΓΚΙΝΣΚ 0vs
KRASNYY SGAFKST 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 2vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLUL PLOIEȘTI 5vs
SR BRASOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO-1 U21 1vs
ZORYA LUHANSK U21 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΟΝΜΠΟΥΡΙ 2vs
ΡΑΓΙΟΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΣΚΑ 3vs
FK BRODARAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2vs
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRNYK KRYVYI RIH 4vs
ENERHIYA N. KAKHOVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BRANN 1vs
ΧΟΡΣΕΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEHCHEVO 0vs
BELASICA STRUMICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 1vs
ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEFTOCHIMIC BURGAS 4vs
ΝΤΟΜΠΡΙΝΤΖΧΑ ΝΤΟΡΜΠΙΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΤΖ 4vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PELISTER BITOLA 0vs
BREGALNICA STIP 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4vs
TSARSKO SELO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΛΜ 1846 3vs
NURNBERG II 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINAUR BAIA MARE 3vs
ACS GLORIA BISTRITA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΒΟ ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ 2vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 2vs
ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤ 7vs
ΝΟΤΟΝΤΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4vs
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4vs
ΝΤΟΜΖAΛΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNICOV 0vs
PROSTEJOV 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ 6vs
WILDON 1
KORNBERG FELDBACH -vs
TUS ST.PETER/O. -
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ST. MARGARETHEN -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
ΧΟΡΝ -
ΓΚΝΑΣ -vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ -
FIRST VIENNA -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -
ΣΤΡΟΜΕΝ -vs
BAERUM -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
WISLA SANDOMIERZ -
SHPILIARY LVIV -vs
FC LIONS LVIV -
SV PACHERN -vs
FC UNION RB WEINLAND -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
LÄÄNEMAA HAAPSALU -
SV BURGALTENDORF -vs
SC VELBERT -
SAARBRUCKEN -vs
ROCHLING VOLKLINGEN -
DONAU WIEN -vs
L.A. RIVERSIDE -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
ΣΚΒΕΤΣΑΤ -
ΤΟΥΖ ΧΕΙΛΙΓΚΕΝΚΡΟΥΖ -vs
MARKT ALLHAU -
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -vs
ΤΑΛΙΝΑ ΚAΛΕΦ ΙΙ -
ΣΑΝ ΜΟΧΤΑΣ -vs
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
DABROWSKI/KONTINEN 1vs
KREJCIKOVA/MEKTIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
SHARMA/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1
Ο Χιλάλ Σουντανί σε τηλεοπτικές του δηλώσεις μετέφερε το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού ενώ ρωτήθηκε και για την ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλωθεί.
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια
Ο Σουντανί είπε στη NOVA: