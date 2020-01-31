Παναιτωλικός: Πάει Κορέα ο Γιοβάνοβιτς

Ο Παναιτωλικός θα πει «ναι» στην πρόταση η οποία τον καλύπτει οικονομικά και θα ολοκληρώσει άλλο ένα deal.
Θυμίζουμε πως ο Γιοβάνοβιτς έχει 23 ματς και ένα γκολ με την ομάδα του Αγρινίου και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Κορέα.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΡΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 109vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 121vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 106vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 124
ΡΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΟΦΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 1
ΑΓΙΟΥΤAΓΙΑ ΓΙΟΥΝ. -vs
SAMUT SAKHON FC -
CHACHOENGSAO -vs
SAMUT PRAKAN CUSTOMS -
ΑΡAΝΤ -vs
CRISUL CHISINEU CRIS -
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ -vs
MOSTISTEA ULMU -
FK LENINGRADETS -vs
ΠΣΚΟΦ 747 -
FC HIRNYK KRYVYI U19 -vs
OLEKSANDRIA U19 -
FCM BAIA MARE -vs
ACS GLORIA BISTRITA -
PEHCHEVO -vs
BELASICA STRUMICA -
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -vs
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -
DILIJAN -vs
ΝΟΑ -
HIRNYK KRYVYI RIH -vs
ENERHIYA N. KAKHOVKA -
PROGRESUL SPARTAC -vs
TURNU MAGURELE -
SMOLEVICHI-STI -vs
ΒΙΤΕΜΠΣΚ -
ΖΝAΜΙΑ ΝΟΓΚΙΝΣΚ -vs
KRASNYY SGAFKST -
PELISTER BITOLA -vs
BREGALNICA STIP -
PETROLUL PLOIEȘTI -vs
SR BRASOV -
NEFTOCHIMIC BURGAS -vs
ΝΤΟΜΠΡΙΝΤΖΧΑ ΝΤΟΡΜΠΙΧ -
DNIPRO-1 U21 -vs
ZORYA LUHANSK U21 -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -
ΤΣΟΝΜΠΟΥΡΙ -vs
ΡΑΓΙΟΝΓΚ -
ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ -vs
TAGANROG -
ΜΠAΤΣΚΑ -vs
FK BRODARAC -
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ -vs
ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚAΡΝΑ -vs
OSTERSUNDS FK -
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
ΧΟΡΝ -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
WISLA SANDOMIERZ -
LIVE
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 0vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DABROWSKI/KONTINEN 1vs
KREJCIKOVA/MEKTIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
SHARMA/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
Ο 30χρονος αμυντικός Ιγκόρ Γιοβάνοβιτς έχει δεχτεί πρόταση από την Κορέα κι όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ο Παναιτωλικός θα πει «ναι» στην πρόταση η οποία τον καλύπτει οικονομικά και θα ολοκληρώσει άλλο ένα deal.
Θυμίζουμε πως ο Γιοβάνοβιτς έχει 23 ματς και ένα γκολ με την ομάδα του Αγρινίου και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Κορέα.