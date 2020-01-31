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Παναιτωλικός: Πάει Κορέα ο Γιοβάνοβιτς

Παναιτωλικός: Πάει Κορέα ο Γιοβάνοβιτς

Παναιτωλικός: Πάει Κορέα ο Γιοβάνοβιτς

Ο 30χρονος αμυντικός Ιγκόρ Γιοβάνοβιτς έχει δεχτεί πρόταση από την Κορέα κι όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. 

Ο Παναιτωλικός θα πει «ναι» στην πρόταση η οποία τον καλύπτει οικονομικά και θα ολοκληρώσει άλλο ένα deal.

Θυμίζουμε πως ο Γιοβάνοβιτς έχει 23 ματς και ένα γκολ με την ομάδα του Αγρινίου και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Κορέα.

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