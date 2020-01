Ο Μητσοτάκης δημιούργησε μια υπέροχη ευκαιρία, μπορεί να κάνει την έκπληξη;

Ηταν θετική η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στη Βουλή. Ηταν η εικόνα ενός Πρωθυπουργού ο οποίος μιλώντας για το μπάχαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν προσπάθησε να βγάλει την ουρά της κυβέρνησης απέξω (“αναλαμβάνουμε όλοι την ευθύνη που μας αναλογεί”) και έδειξε να έχει αντιληφθεί ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι σύνθετο, είναι καυτό, δυσεπίλυτο και με πολλές διαστάσεις.

ΠΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Ναι, ήταν λανθασμένη η εκτίμησή του για το μερίδιο ευθύνης. “Είναι γνωστή εξάλλου και καταγεγραμμένη σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης η ευθύνη πρωτίστως των παραγόντων και δευτερευόντως της πολιτείας για την κατάντια του ποδοσφαίρου” είπε, μα η αλήθεια είναι ότι πάντα η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει σε εκείνους που επιτρέπουν στους παράγοντες να κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί είναι πάντα οι κυβερνώντες: ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ... Είχε δίκιο, ωστόσο, στην παραδοχή του: “Αυτά δεν είναι καινούργια. Είκοσι χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο ταλανίζεται από τέτοια γεγονότα. Καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να τα αντιμετωπίσει”.

Σ' αυτά τα 20 χρόνια δεν ήταν όλα ίδια. Ξεκινήσαμε με Κόκκαλης Vs Βαρδινογιάννης. Συνεχίσαμε με Κόκκαλης Vs “Πολυμετοχικοί”. Φτάσαμε (για λίγο, αλλά αρκούσε για πολλά “στραβά”) στο Πατέρας Vs Μαρινάκης. Συνεχίσαμε με Μαρινάκης Vs Αλαφούζος – Σαββίδης – Μελισσανίδης. Και τώρα βρισκόμαστε στο Mαρινάκης Vs Σαββίδης. “Δυστυχώς την ώρα που η χώρα ανακτά διεθνώς την αξιοπιστία της στην οικονομία, πληγώνεται στο εξωτερικό από μία ποδοσφαιρική βεντέτα. Μία επιχειρηματική και προσωπική αντιπαλότητα”: αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Οχι τόσο “σκληρά”, όσο το “νταβατζήδες” που είπε λίγο αργότερα αναφερόμενος αόριστα σε παλαιότερες και όχι σε σημερινές καταστάσεις.

Δημιούργησε μια ευκαιρία σήμερα ο Μητσοτάκης. Μια ευκαιρία την οποία είχε στα χέρια του και την έχασε ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πολλά (και επί Κοντονή και επί Βασιλειάδη), τα οποία ουδεμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις είχε τολμήσει να κάνει στο χώρο του ποδοσφαίρου. Φτάνοντας και στο όριο του Grexit λόγω των παρεμβάσεών της. Χάρη σε κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις όμως, καθαρίστηκε μια ολόκληρη φουρνιά αναξιόπιστων (για να το πούμε πολύ ευγενικά) διαιτητών και παραγόντων. Και ήρθε στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή επιτροπεία, που έχει πολλές σωστές και πολλές λανθασμένες αποφάσεις έως τώρα, αλλά σίγουρα δεν "ελέγχεται" από κανέναν Έλληνα.

Η ευκαιρία που δημιούργησε για τον ίδιο και την κυβέρνησή του ο Πρωθυπουργός δεν είναι δύσκολο να κερδηθεί. Αρκεί να τηρήσει όσα είπε σήμερα! Ας κρατήσουμε σε μια άκρη του μυαλού μας μόνο αυτό το απόσπασμα: “Στην περίπτωση που το άρρωστο κλίμα συνεχιστεί επί μακρόν θα αναγκαστούμε ως ύστατη λύση να διακόψουμε αμέσως τη Super League γιατί είναι καλύτερα να μην έχουμε κανένα πρωτάθλημα παρά αυτό που έχουμε σήμερα. Η κυβέρνηση θα αποταθεί στο ανώτατο επίπεδο, στην ηγεσία της παγκόσμιας και ευρωπαικής ομοσπονδίας. Και οι πρόεδροι των δύο ομοσπονδιών θα προσκληθούν προσωπικά για να συντάξουν μαζί μας ένα μνημόνιο ανάταξης και επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με διεθνή υποστήριξη λοιπόν και τεχνική βοήθεια θα ξεκινήσει η ανασύνταξη του αθλήματος. Αν οι παράγοντες δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αυτοκάθαρσης θα αναγκαστούν οι ίδιοι να υποστούν απώλεια και κύρους. Και θα αναλάβουν οι ίδιοι το βάρος της αποβολής των συλλόγων τους από ευρωπαϊκούς αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία για όλα αυτά και όταν μας επισκεφτούν οι ιθύνοντες της UEFA και FIFA να πούμε πολλά περισσότερα από την επόμενη εβδομάδα. Να γνωρίζουν οι συνένοχοι σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο ότι θα υποστούν τις συνέπειες των επιλογών τους”.

Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τι είπαμε; Οτι είναι εύκολο να κερδηθεί; Πριτς! Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρήσει όσα είπε! Διότι έχει να αντιμετωπίσει (όπως και ο Τσίπρας) μια συγκυρία που τουλάχιστον σ' αυτή την περίοδο μάλλον δεν συναντάται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι ιδιοκτήτες των ισχυρών ΠΑΕ είναι ταυτόχρονα και “μιντιάρχες”, άρα εμμέσως και πολιτικοί παράγοντες για να μην το "χοντρύνουμε" και φτάσουμε στους παντός είδους εναγκαλισμούς της εκάστοτε εξουσίας με τη μιντιοκρατία και την επιχειρηματική ελίτ στην Ελλάδα. Αν σ΄ αυτή τη χώρα στην οποία έχουμε δημοκρατία, αλλά η μπόχα ολιγαρχίας πολλάκις διαχέεται από τον Εβρο ως την Κρήτη ο Μητσοτάκης κατορθώσει να τους βάλει όλους στη θέση τους, θα αξίζει ένα ειλικρινές “μπράβο” από όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και οπαδικών προτιμήσεων. Αν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει; Οχι, ασφαλώς δεν το πιστεύω! Οπως και η συντριπτική πλειονότητα δεν το πιστεύει.

Για όλους, όμως, υπάρχει η πρώτη φορά. Ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα να πάρει τον χρόνο του και την ευκαιρία του. Και να αξιολογηθεί από το αν θα κάνει πράξη όσα είπε σήμερα στη Βουλή. Διότι, όσο αισιόδοξος κι αν θέλει κάποιος να είναι δεν μπορεί παρά να σκεφθεί ότι ο Μητσοτάκης θα κληθεί κάποια στιγμή να εφαρμόσει όσα είπε: Grexit, διακοπή πρωταθλήματος και βλέπουμε. Θα το τολμήσει; Δυστυχώς το παρελθόν δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.

"ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ;"

Υπομονή λοιπόν. Πάμε day by day, διότι οι εκπλήξεις έρχονται η μία μετά την άλλη: καταδικαστική απόφαση για ΠΑΟΚ, τροπολογία αλλαγής ποινής εν μία νυκτί, πρωτοβουλία/ομιλία πρωθυπουργού και διαφαινόμενος αποκλεισμός Αυγενάκη σερί σε λίγες μέρες. Ποιος τα περίμενε όλα αυτά; Ουδείς!

Αρχικά, τουλάχιστον, εκεί που θα τα λένε στη θαυμάσια λίμνη της Νιόν ή εν συνεχεία στο Μέγαρο Μαξίμου, ας απαντήσουν στο “πώς θα γίνει το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός” ερώτημα. Σε τρεις εβδομάδες, στηξν Τούμπα. Και μετά συνεχίζουμε: το “μνημόνιο” πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί πριν απ΄ αυτό το ματς...

Υ.Γ. “Δεν μιλάμε για μία αθλητική διευθέτηση αλλά για μια παρέμβαση για να πέσουν οι τόνοι. Για την υπόθεση θα επιληφθεί τελικά η αθλητική δικαιοσύνη. Έκρινα εγώ ότι μία ποδοσφαιρική διαμάχη δεν επιτρέπεται να μετεξελιχθεί σε κοινωνική”: αυτές ήταν οι κουβέντες του Πρωθυπουργού για την τροπολογία. Το πήρε πάνω του. Ομως στο ποδόσφαιρο τα “νομικά” είναι περίεργα. Και δεν τα ξέρει όλα ο Μητσοτάκης. Οι απαντήσεις για τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ, την τροπολογία του αθλητικού νόμου, το CAS και την κατάληξη της υπόθεσης ΠΑΟΚ - Ξάνθη δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από κανέναν.