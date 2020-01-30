Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιγκλέσιας MVP Ιανουαρίου (pic)

Ο μέσος των Αρκάδων ήταν ο MVP στους αγώνες με Πανιώνιο και ΟΦΗ και αναδείχθηκε ως ο BADOUNAS MVP Of The Month για τον μήνα Ιανουάριο. Η βράβευσή του έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 60vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 68
LIVE
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 71vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 125vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 127vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 120
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
OK BUDVA -vs
ZENIT ST. PETERSBURG -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
LIVE
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 0vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
BUBLIK/KUKUSHKIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DODIG/POLASEK 1vs
PURCELL/SAVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
KICHENOK/BOPANNA 0
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -vs
GARBINE MUGURUZA -
CHAN/DODIG -vs
DABROWSKI/KONTINEN -
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ -vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX RISING 0vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ 3vs
NTX RAYADOS 0
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
ΙΣΛΟΧ -vs
SMOLEVICHI-STI -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
MARBELLA -vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ -vs
ΣΛΑΤΣΚ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
WISLOKA DEBICA -
Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του Αστέρα Τρίπολης για τον μήνα Ιανουάριο παρέλαβε ο Ματίας Ιγκλέσιας.
Ο μέσος των Αρκάδων ήταν ο MVP στους αγώνες με Πανιώνιο και ΟΦΗ και αναδείχθηκε ως ο BADOUNAS MVP Of The Month για τον μήνα Ιανουάριο. Η βράβευσή του έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".