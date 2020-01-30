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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Αστέρας Τρίπολης
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Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιγκλέσιας MVP Ιανουαρίου (pic)

Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιγκλέσιας MVP Ιανουαρίου (pic)

Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιγκλέσιας MVP Ιανουαρίου (pic)

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του Αστέρα Τρίπολης για τον μήνα Ιανουάριο παρέλαβε ο Ματίας Ιγκλέσιας.

Ο μέσος των Αρκάδων ήταν ο MVP στους αγώνες με Πανιώνιο και ΟΦΗ και αναδείχθηκε ως ο BADOUNAS MVP Of The Month για τον μήνα Ιανουάριο. Η βράβευσή του έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

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